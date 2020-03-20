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    Пт., 20 марта 2020г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Обход блокировки.
    • Сегодня! Hakan Cегодня в 08:44 «Ответить»
      Всем привет. Нужна ваша помощь. Есть тут те кто разбирается во всей этой компьютерной теме, возможно ли как то обойти блокировку на некоторых сайтах, и возможно ли как то скрыть данные своего компьютера, то есть анонимно посещать какие то интернет ресурсы?
      • Сегодня! JoraA Cегодня в 08:53 «Ответить»
        Я обычно использую прокси для таких целей. Они есть платные, а есть бесплатные. Лично мне хватает бесплатных. Пользуюсь приложением Хола в браузере Гугл хрома.
        • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 09:07 «Ответить»
          Я думаю, что Хола это немного не то, о чем интересуется автор. Конечно, смотря какие цели. Для обхода блокировки конечно можно использовать, но из- за этого приложения начинает сильно тормозить интернет. Я бы посоветовал лучше купить какой нибудь нормальный прокси не мучатся. Вот к примеру https://nosok.org/
          • Сегодня! Lidka Cегодня в 09:19 «Ответить»
            Я скачала себе в браузер приложение Browsek, пользуюсь им уже реально давно, меня вполне устраивает, ничего не тормозит. Правда выбор стран в бесплатном доступе мизерный, 4 страны всего лишь.
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