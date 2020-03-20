Всем привет. Нужна ваша помощь. Есть тут те кто разбирается во всей этой компьютерной теме, возможно ли как то обойти блокировку на некоторых сайтах, и возможно ли как то скрыть данные своего компьютера, то есть анонимно посещать какие то интернет ресурсы?
Я думаю, что Хола это немного не то, о чем интересуется автор. Конечно, смотря какие цели. Для обхода блокировки конечно можно использовать, но из- за этого приложения начинает сильно тормозить интернет. Я бы посоветовал лучше купить какой нибудь нормальный прокси не мучатся. Вот к примеру https://nosok.org/