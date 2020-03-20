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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Где купить тен для кофемашины
    • Сегодня! Lera19 Cегодня в 06:48 «Ответить»
      Подскажите, кто занимается продажей тенов для кофемашины. дайте контакты продавца.
      • Сегодня! gnn2505 Cегодня в 07:10 «Ответить»
        Lera19 писал:
        Подскажите, кто занимается продажей тенов для кофемашины. дайте контакты продавца.
        Продажей многие занимаются. Но лучше все же покупать у производителя. Помотрите такие ТЭНы в каталоге компании Нагрев Маркет, там должны быть для кофемашин. Они как раз и есть производители промышденных ТЭНОв для разных нагревательных приборов. Посмотрите у них.
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