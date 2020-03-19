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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Кто устанавливает керамические виниры в Москве?
    • New! Balerii Cегодня в 18:23 «Ответить»
      Мне давно доктора советовали установить на зубы керамические виниры, которые можно носить до 30 лет и больше. Сейчас случайно увидела что на сайте https://smilestudio24.ru/services/keramicheskie-viniry установка виниров в Москве по цене спец. предложения обойдется со скидкой до 50%. Приехала специально в клинику SmileStudio, из другого города, чтобы сделать себе новую улыбку. Хочу поблагодарить всех докторов, которые прекрасно сделали свою работу. После установки нужно будет раз в полгода посещать стоматолога для осмотра и профессиональной чистки.
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