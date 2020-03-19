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    Тема: Диагностика газового оборудования
    • New! prometey2018 Cегодня в 18:17 «Ответить»
      В последнее время часто при очередном техническом обслуживании газового оборудования представители обслуживающей организации узнают, что срок эксплуатации бытовых газовых приборов закончился и настойчиво предлагают купить и установить новое газовое оборудование. При этом угрожают отключить газ.
      Но, к сожалению, мало, кто знает что менять газовые приборы в этом случае не обязательно. Законодательством предусмотрена замечательная возможность продления срока эксплуатации путем технического диагностирования.
      Следовательно, если Ваши плита или колонка отработали уже много лет, но находятся еще в исправном состоянии, то после технического диагностирования срок эксплуатации может быть продлен на срок до 5 лет. Такая процедура может проводиться не более 2-х раз. Общий срок службы газовых приборов не может быть более 20 лет. Проводить техническое диагностирование могут специализированные организации, которые есть почти в каждом регионе.
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