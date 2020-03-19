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    Чт., 19 марта 2020г.
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    Тема: гель-лак, наращивание ногтей и уход за маникюром
    • Сегодня! Ciri Cегодня в 16:58 «Ответить»
      Мужчины наверное думают, что сделать маникюр очень просто и не стоит заморачиваться с этим вообще. Но столько нюансов нужно знать, чтобы сделать все правильно. Нашла на https://salon-nail.ru/voprosy-i-otvety-po-manikjuru/ очень информативную статью с вопросами и ответами и сама почерпнула немало полезной информации.
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