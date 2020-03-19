После неудачной парковки на машине появились заметные царапины и вмятина, хочу сделать ремонт с покраской и полировкой. Поэтому актуален вопрос поиска надежного автосервиса в Люберцах, где можно сделать кузовные работы качественно и по оптимальным ценам. Кто знает, поделитесь опытом.
У меня бизнес с собственным парком автомобилей, поэтому о проблемах с ремонтом знаю не понаслышке. Давно по всем вопросам с обслуживанием и ремонтом машин обращаюсь в Еврокар https://eurocar.name , реально профессиональное обслуживание, качественная диагностика. Нужные запчасти всегда в наличии или быстро заказывают, к работе мастеров претензий никогда не было.