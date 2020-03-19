Обращалась за уничтожением клопов и тараканов в Минске в компанию Экосепт. Оставила заявку на сайте https://ekosept.by/desinsection на уничтожение клопов и тараканов, приехал мастер на дом и всё осмотрел. Составил план работ, и я подписала договор. После этого провели обработку и дали гарантию что клопов и тараканов больше не будет, иначе приедут и сделают повторную обработку. Для меня главное, что это сделали экологично, обрабатывали полностью безопасными препаратами для людей и животных. Работают круглосуточно по всей Беларуси, приезжают в любое удобное время. Для многодетных семей и пенсионеров у них предусмотрены скидки до 50%.