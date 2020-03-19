Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 19 марта 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 415 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Уничтожение клопов и тараканов в Беларуси
    • New! Balerii Cегодня в 11:39 «Ответить»
      Обращалась за уничтожением клопов и тараканов в Минске в компанию Экосепт. Оставила заявку на сайте https://ekosept.by/desinsection на уничтожение клопов и тараканов, приехал мастер на дом и всё осмотрел. Составил план работ, и я подписала договор. После этого провели обработку и дали гарантию что клопов и тараканов больше не будет, иначе приедут и сделают повторную обработку. Для меня главное, что это сделали экологично, обрабатывали полностью безопасными препаратами для людей и животных. Работают круглосуточно по всей Беларуси, приезжают в любое удобное время. Для многодетных семей и пенсионеров у них предусмотрены скидки до 50%.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода