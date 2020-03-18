Согласно закону о техосмотре с 2012 года старый талон техосмотра был официально отменен. И теперь вместо старого талона техосмотра 2018 выдается так называемая диагностическая карта техосмотра. Диагностическая карта онлайн нужна для оформления полиса ОСАГО.
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