Привет всем! Мой муж реставрирует элитную мебель, я ему помогаю принимать заказы, рассчитывать клиентов и заказывать материалы. Раньше нам один поставщик все возил, теперь все иначе. Ищем нового поставщика поролона и мебельных тканей. Кто знает где приемлемые оптовые цены, напишите, пожалуйста.
Я занимаюсь производством авточехлов, в нашем деле главное - качественные материалы. Последнее время заказываю кожу и экокожу в Стартексе, они торгуют мелким и крупным оптом, доставка всегда вовремя, все есть в наличии. Думаю, что для вас там тоже найдутся мебельные ткани и не только, вот посмотрите https://star-tex.ru/