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    Ср., 18 марта 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Реставрация элитной мебели
    • Сегодня! tussya Cегодня в 18:37 «Ответить»
      Привет всем! Мой муж реставрирует элитную мебель, я ему помогаю принимать заказы, рассчитывать клиентов и заказывать материалы. Раньше нам один поставщик все возил, теперь все иначе. Ищем нового поставщика поролона и мебельных тканей. Кто знает где приемлемые оптовые цены, напишите, пожалуйста.
      • Сегодня! Лючана Cегодня в 18:42 «Ответить»
        А ваш муж только элитную мебель реставрирует? Мне кажется, что гораздо выгоднее реставрировать обычную мебель, возможно больше будет заказчиков.
        • Сегодня! БетсБенж Cегодня в 18:59 «Ответить»
          Я занимаюсь производством авточехлов, в нашем деле главное - качественные материалы. Последнее время заказываю кожу и экокожу в Стартексе, они торгуют мелким и крупным оптом, доставка всегда вовремя, все есть в наличии. Думаю, что для вас там тоже найдутся мебельные ткани и не только, вот посмотрите https://star-tex.ru/
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