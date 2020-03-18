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    Форум: Философия, Психология, Эзотерика
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    Тема: Верите ли вы в гороскопы?
    • Сегодня! Арсен Cегодня в 17:55 «Ответить»
      С древних времен многие люди верят в то, что на их жизнь влияет положение звезд и планет в момент их рождения. Даже основано целое учение - астрология, которое пытается предсказать будущее исходя из движения небесных тел.
      Астрология является очень популярной наукой по всему миру. Астрология существовала еще задолго до появления ведущих естественных наук. По сути она являлась первой наукой. Упоминания о наблюдениях за звездами и планетами уходят корнями глубоко в историю, еще во времена древней шумерской цивилизации. Но конечно, все люди относятся к этому учению совершенно по-разному. Одни годами изучают и практикуют гороскопы, другие любители узнать будущее, а третьи относятся к этому скептически, а то и вовсе презирают.

      Мы постоянно слышим по радио и телевизору, читаем в газетах и журналах об разнообразных гороскопах на день, на месяц, на год. И иногда, прочитав какой-нибудь [URL=https://www.expert-psychology.ru/category/psixol...гороскоп[/URL], мы вдруг замечаем, что всё, о чем там написано на этот месяц или день, действительно имеет место быть. Почему многие из нас верят в предсказания, а гороскопы читают даже те, кто убежден в том, что это полная чушь?
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