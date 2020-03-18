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    Ср., 18 марта 2020г.
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    Тема: Протестный митинг
    • New! EX3MALEN Cегодня в 12:57 «Ответить»
      Протестный митинг

      Ещё в 2017 году в Москве стартовала программа реновации жилья, согласно которой планируют расселить более 350 тыс. квартир. В списке утверждённых площадок как готовые, так и строящиеся здания, а также прилегающие к ним территории, парковки и пустыри. В Москве уже возводится 158 домов. В некоторых районах , где стройка ещё не началась, протестующие активисты организовывают митинги.

      Сейчас мы находимся по адресу ул. Родниковая д.4 в районе Солнцево. Сегодня, несмотря на снежную погоду и пандемию короновируса активисты вышли на митинг. Инициатором протеста стало оппозиционное движение под руководством депутата Суханова от партии КПРФ. Причина простая, на этой территории планируют строительство домов по программе реновации.

      Большинство жильцов поддержали проект, однако оппозиция до сих пытается найти аргументы для отмены переезда в новые дома и разжигает рознь между соседями

      Сейчас на Родниковой стоит несколько старых хрущёвок. Ободранные стены домов, наслоение плесени и ржавые коммуникации – инфраструктура района приходит в упадок. По плану реновации на этом месте построят дома с просторными квартирами, детский сад на 230 мест, школьные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс и стоянку автомобилей. Большинство жильцов давно мечтают о переменах.

      Каждое из мнений имеет место быть. Но важно подкреплять его не просто словами, а фактами. В случае с районом Солнцево, митинг больше похож на спекуляцию оппозиционных лидеров.
      https://youtu.be/9DdGotQTfyE
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