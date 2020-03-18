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    Тема: Нужен манок или приманка на пернатых обитателей
    • New! Tane4ka4 Вчера в 23:02 «Ответить»
      Добрый день. Нужен манок или приманка на пернатых обитателей. Понадобится какой-нибудь вариант на утку, фазана и косулю. Да и скажите, это вообще дорого стоит?? Просто с дедом всегда охотились без каких-либо приспособлений. Знакомый говорит, что манок сильно облегчает поиск дичи.
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