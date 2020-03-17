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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Проект бани из бруса
    • New! Борис Савин Cегодня в 19:58 «Ответить»
      Здорово, форумчане. Решил к дому построить баню. Наткнулся на бригаду https://brus-market.ru с широким выбором проектов и приемлемыми расценками. Кто знает об этом сайте?
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