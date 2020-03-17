Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 17 марта 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 291 посетитель
    Форум: Юридический форум
    Новая тема
    Тема: Бесплатная юридическая консультация
    • New! gospodchenkova Cегодня в 16:32 «Ответить»
      Если Вам нужна бесплатная юридическая консультация, в частности юридические советы, законы, оформление, документы. Не знаете куда обратиться за юридической помощью, если вы не можете позволить себе оплачиваемую помощь или столкнулись с большой проблемой, с которой мы не можем справиться сами? В таких случаях Вы можете обратиться за бесплатной юридической консультацией предоставляемой юристами. В обоснованных случаях он может быть предоставлен адвокатом или стажером-юрисконсультом, но потребуется разрешение юриста или юрисконсульта, предоставляющего бесплатную юридическую помощь. В пунктах неправительственных организаций бесплатные юридические консультации также предоставляются различными налоговыми консультантами и выпускниками юридических факультетов с опытом работы.

      На юридическом сайте https://advopravo.ru/ Вы сможете найти всю необходимую информацию по таким вопросам как оформлять сделку купли продажи, как вступить в наследство или какие документы нужны для оформления трудового договора. Также имеется бесплатная консультация по телефонам указанным на сайте для таких городов как Москва, Санкт-Петербург и других регионов. Здесь Вы можете получить полную информацию о юридическом оформлении сделок, документов и узнать нормативные акты. Завещание наследство, развод, расторжение брака, устройство на работу, трудовые отношения, увольнение, договор дарения имущества, собственности машины, автомобили, договор о недвижимости, договор услуг, финансовые договоры и многое другое.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      стоматология1(1) Медицина и Здоровьеkuzina71Cегодня в 17:05kuzina71 Cегодня в 17:05
      оборудование2(1) Медицина и Здоровьеkuzina71Cегодня в 14:32tornadooda Cегодня в 17:03
      ХОчу второе высшее образование40(1) Наука, образованиеAnnetRa23.01.16 в 22:09tornadooda Cегодня в 16:46
      Новые шины.8(1) АвтоФорумsveta13422.01.20 в 17:14Invictus Cегодня в 16:46
      Купить диплом где ?23(1) Наука, образованиеAdndrik02.08.18 в 19:34tornadooda Cегодня в 16:44
      Увлечение сына9(1) Наука, образованиеsimeon16.09.19 в 10:23tornadooda Cегодня в 16:41
      Английский по скайпу6(1) Наука, образованиеIrisha3019.01.20 в 16:41tornadooda Cегодня в 16:40
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода