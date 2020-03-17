[URL]Каменные столешницы из акрилового камня[/URL]
Каменные столешницы из акрила acrilldesign.ru являются в высшей степени суперэффективными и особо нечувствительны к температуре, потёртостям или грязи, нуждаются в обслуживании, но соответсвенно почти бессмертные.
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Достоинства столешниц из акрилового камня:
- столешницы содержат большое количество достоинств: кварцевые столешницы для кухни из искусственного камня в значительной степени основательные, многолетние и огнестойкие - на них имеется возможность ставить разогретые блюда.
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- Мелкие сколы на поверхности камня хорошо удалить шлифовкой.
Столешница на кухне - очень высокофункциональное пространство. Она применяется для стряпанья угощений, приготовления блюд, расстановки посуды. Её наиболее значимые назначения ясны, но и дизайн по сей день эфолюционирует. Новые расцветки, конгломераты и новейшие решения.
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Каменные столешницы - идеальный выбор для ванный и кухни.