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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Ортезы для стопы
    • Сегодня! Irinella Cегодня в 15:52 «Ответить»
      Нужен протектор на косточку с перегородкой, до этого никогда в жизни подобное не покупала и не слышала об этом. Есть какие то рекомендации по выбору, производитель, цена? Или не имеет занчения?
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