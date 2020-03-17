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    Вт., 17 марта 2020г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Песочный дворик
    • New! Зайкачонок Cегодня в 09:31 «Ответить»
      Уже давно хотим приобрести песочницу для двора, а недавно узнала, что есть целые песочные дворики. Как выбрать и главное где?
      • New! Карусель Cегодня в 09:40 «Ответить»
        Да, такие дворики совсем не редкость. Думаю, что вам стоит посмотреть на сайте магазина https://kid-point.ru/ У них очень большой выбор всевозможных детских площадок, батутов, качелей, песочниц, практически на любой вкус и ценовой диапазон. Но при этом, качество всегда высокое.
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