Софосбувир и Даклатасвир, лечение которыми возможно только в комплексе, это высокоактивные ингибиторы. Их действие направлено на подавление NS5A, блокировку репликации, сборки и секреции вирусных клеток. Препараты на основе этих двух веществ активно подавляют размножение вирусных клеток. А также препятствуют распространению инфекции по организму с током крови. Болезнь затихает, наступает период ремиссии, а затем и регрессии заболевания. Невозможность копирования вирусными клетками собственного РНК неизбежно приводит к гибели инфекции и постепенному выздоровлению пациентов. Посмотрите вот тут на сайте https://rostov.medfarma.info/sofosbuvir-daklatasvir-rostov купить Софосбувир и Даклатасвир можно с курсом лечения на 12 недель. Если у вас появились какие-то вопросы, Вы можете заказать обратный звонок и вам перезвонят и всё подскажут.