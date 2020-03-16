[img]https://st.biglion.ru/cfs13/deal_offer/75/91/75916672f057b4958ff23bc21c4ad7d5.jpg[/img]В нашем салоне можно выбрать понравившийся вам тип массажа, а также дополнить его определенными услугами. Вы сами выбираете время выполнения массажа. Самый короткий массаж длится тридцать минут, но, если вы захотите два часа, то сможете, не торопясь почувствовать на себе все его чудеса. Для выполнения процедуры можно заказать 1 или 2 девушек, обладающих богатейшим опытом. Если у вас появятся какие-либо желания, мы их обговорим в индивидуальном порядке. Мы всегда исполним ваши пожелания! На проводимом массаже Вы сможете расслабиться и позабыть обо всех проблемах. Учтивые специалисты выполнят курс массажа в комплексе с эфирными маслами и афродизиаками. Музыка в этот момент будет спокойной, но в то же время возбуждающей. Детальные подробности тут:. Движения дополнятся поцелуями и приятными прикосновениями. Если вы закажете услуги у нас, то получите ночь, которую никогда не забудете. Ваши самые горячие желания будут исполнены, а сексуальная энергия освободится от оков благодаря уверенным, и, в свою очередь, умелым рукам. Какие зоны массажируются: голова, шея плечи, спина, ягодицы, внутренняя часть бедер, ноги. В чем же преимущества массажа? В организме усиливается кровоток, что благоприятно сказывается на человеке в целом. Вы сумеете раскрепоститься и повысить либидо. У нас горячо и одновременно полезно! Не верится? Тогда давайте проверим вместе! Вас, может быть, заинтересует следующая информация: