Родительство - это самая сложная работа, не всем удается справиться с ней достойно. Каждое дело о лишение родительских правах это маленькая трагедия с богатой предысторией. Лишение родительских прав это очень серьезная процедура, вынужденная мера по защите маленького человека от негативного влияния самых близких его родителей. Конкретные серьезная для лишения родительского права самые различные, от злоупотребления правами родителя, до попыток принудительно прекратить важное лечение для ребенка.Инициировать лишение прав могут опекуны, родители или представители государственных служб. Как показывает практика, к ограничению прав родителей прибегают в качестве временной меры. В этом случае родителей не лишается полностью права, но его дитя отбирается и содержится отдельно в течение срока, необходимого для восстановления правильного поведения у родителя.Восстановить родительские права на ребенка можно после лишения. Закон предусматривает полугодовой срок на данную процедуру. При этом родитель обязан доказать суду, что он изменил свое отношение к родительству в противном случае о восстановлении прав не может быть даже речи. Все о разводе включая юридические и психологические аспекты Вы найдете на сайте