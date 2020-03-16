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    Пн., 16 марта 2020г.
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    Тема: Секс куклы
    • Сегодня! katya38 Cегодня в 20:19 «Ответить»
      Форумчане, кто-то хоть раз в жизни занимался "этим" из секс куклами? Смотрю ассортимент в секс-шопе, увидела, что есть даже секс куклы мужчины здесь https://seximag.ru/categories/seks-kukly Поделитесь опытом, резиновые мужчины сильно отличаются от реальных? Хочу купить попробовать, но думаю, может это лишняя трата денег?!
      • Сегодня! Maximovich Cегодня в 20:27 «Ответить»
        Могу поделится своим опытом, пробовал с резиной куклой, совсем не те ощущения, нежели с реальной девушкой. Но как вариант одинокому человеку, можно развлекаться скучными вечерами.
        • Сегодня! Della Cегодня в 20:32 «Ответить»
          А есть резиновые мужчины? Я не знала, думала такие куклы только для мужчин созданы. Интересно, как они выглядят? Хотела бы посмотреть на такое чудо в живую.
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