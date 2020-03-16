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    Пн., 16 марта 2020г.
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    Тема: грузоподъемные траверсы
    • Сегодня! bella56 Cегодня в 17:18 «Ответить»
      грузоподъемные траверсы https://zvometall.ru/catalog/traversy/ преобразуют подъемные нагрузки в изгибающие силы на балке.
      Подъемная балка имеет простую конструкцию, состоящую из балки с одной точкой крепления, центрированной на верхней стороне балки, для соединения с краном, подъемником или другой подъемной машиной. Некоторые подъемные балки могут иметь два рычага, чтобы зацепить два крюка крана или подъемника. Как правило, на нижней стороне балки имеются два или более равномерно расположенных подъемных проушины, которые прикрепляют груз к крюку или стропе и поддерживают его.
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