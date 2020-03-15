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    Вс., 15 марта 2020г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Промышленные полы
    • Сегодня! Kravcov_Yarik Cегодня в 11:04 «Ответить»
      Приветик всем. Предлагаю в этой теме, обсудить разные виды промышленных полов. Для начала, посмотрите здесь https://confloor.ru/works/polimernye-poly/ полимерные наливные полы. Ну как вам такой вариант?
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