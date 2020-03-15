Давно занимаюсь малым бизнесом в сфере торговли строительного оборудования. Работаю с несколькими поставщиками и периодически подбираю новые контакты, чтобы найти лучшие цены или подходящих поставщиков товаров. Увидела в интернете что можно на портале BiznesCatalog http://biznescatalog.com/katalog-brendov...dy/instrumenty/ купить инструмент оптом, подобрав нужный бренд и его дистрибьютора в моей стране. На страничке есть все необходимые данные дистрибьютора с ссылкой на официальный сайт, указано расположение и контактные телефоны. Очень помогает в покупке продукции из первых рук без переплаты.