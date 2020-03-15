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    Вс., 15 марта 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Панорамные окна
    • Chesnok Вчера в 22:26 «Ответить»
      В этом году заканчиваем постройку дома. Сейчас выбираем, где заказать окна, хочу поставить в гостиную панорамные. Подскажите, где изготовляют качественные окна по нормальной цене?
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