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    Сб., 14 марта 2020г.
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    Форум: Детишки и их делишки
    Новая тема
    Тема: Батут или качели?
    • Сегодня! tussya Cегодня в 17:34 «Ответить»
      Привет всем! Хотим детям купить во двор что-то для игры, чтобы им не скучно было, но не можем определиться батут или качели? Что вы своим детям покупали?
      • Сегодня! Лючана Cегодня в 17:55 «Ответить»
        Мы батут не рискнули покупать, не считаем это детским развлечением. Лучше тогда качели.
        • Сегодня! ДОННИК Cегодня в 18:26 «Ответить»
          Доброго дня! А знаете, мы вот собираемся приобрести детскую игровую площадку, там есть и качелька, и горка и лестничка из канатов. Я считаю, что это намного лучше и интереснее чем батут, ну что там на батуте, пару раз попрыгают и надоест, а такая площадка более практична и многофункциональна для детей https://masters-wood.ru/detskij-igrovaya-ploschadka-ru/
          • New! КамиллаА Cегодня в 18:41 «Ответить»
            Ну да, я бы тоже не купила батут, ну совсем бесполезная штука, да и к тому же опасная еще. Если приспичит дочке, то в парк сходим попрыгать.
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