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Тема: Батут или качели?
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Привет всем! Хотим детям купить во двор что-то для игры, чтобы им не скучно было, но не можем определиться батут или качели? Что вы своим детям покупали?
Мы батут не рискнули покупать, не считаем это детским развлечением. Лучше тогда качели.
Доброго дня! А знаете, мы вот собираемся приобрести детскую игровую площадку, там есть и качелька, и горка и лестничка из канатов. Я считаю, что это намного лучше и интереснее чем батут, ну что там на батуте, пару раз попрыгают и надоест, а такая площадка более практична и многофункциональна для детей
https://masters-wood.ru/detskij-igrovaya-ploschadka-ru/
Ну да, я бы тоже не купила батут, ну совсем бесполезная штука, да и к тому же опасная еще. Если приспичит дочке, то в парк сходим попрыгать.