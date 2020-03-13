Решили провести замену старых матрасов на кроватях в квартире и на даче. Перед покупкой хороших ортопедических матрасов нам посоветовали на старых кроватях заменить ещё и основание на ортопедическое, чтобы получить ортопедическую кровать. Купить новые ортопедические основания для кровати можно с узкой ламелью в Москве с механизмом на сайте https://promtkm.ru/market/osnovanie-dlya-krovati-160x200/. Основание для кровати продают разных размеров, из которых мы подобрали подходящие для квартиры и дачи. Очень порадовала цена, так как в Москве и области дешевле я не нашла. Вместе с основаниями заказывала комплектующие и фурнитуру для мебели. При покупке ещё и сделали скидку, как оптовому покупателю.