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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Поездка
    • Сегодня! Fallybome Cегодня в 15:02 «Ответить»
      Всем привет. Поездка в Питер это моя мечта номер один. Но в то же время подруга зовет в Сочи. Как думаете, что выбрать?
      • Сегодня! Pratarata Cегодня в 15:50 «Ответить»
        Питер это и моя мечта тоже. Я бы поездку в Сочи отложила до лета как минимум. Я в Питере не была до нынешней экскурсии там ни разу, разве что проездом. Но, сами понимаете, проездом город не посмотреть. Самостоятельно ехать не хотелось, поэтому с супругом искали сразу экскурсию. В итоге нашли ту, что подходит по всем параметрам у туроператора Калейдоскоп. Проезд, что для нас важно, комфортабелен, да и с питанием все было на высшем уровне. Отдельного упоминания заслуживают экскурсии. Эрмитаж, Петропавловская крепость, храмы, все это просто нужно увидеть.
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