Питер это и моя мечта тоже. Я бы поездку в Сочи отложила до лета как минимум. Я в Питере не была до нынешней экскурсии там ни разу, разве что проездом. Но, сами понимаете, проездом город не посмотреть. Самостоятельно ехать не хотелось, поэтому с супругом искали сразу экскурсию. В итоге нашли ту, что подходит по всем параметрам у туроператора Калейдоскоп. Проезд, что для нас важно, комфортабелен, да и с питанием все было на высшем уровне. Отдельного упоминания заслуживают экскурсии. Эрмитаж, Петропавловская крепость, храмы, все это просто нужно увидеть.