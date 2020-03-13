Занимаемся реставрацией кресел и другой мягкой мебели и периодически просматриваем интернет на предмет покупки натуральной и искусственной кожи по лучшей цене. В сети наткнулась на компанию «Амаранторус», продающую натуральную кожу и искусственную кожу в Москве от итальянского производителя. Представленная на сайте https://italpelli.ru/madras-kozhzam/ искусственная кожа MADRAS производится в Польше с применением Европейского сырья. Для пробы выбрали в заказ несколько цветов и созвонились по телефону. Цены отличные, кожзам пришел хорошего качества, не имеет неприятного запаха. Теперь будем заказывать натуральную кожу. Кому нужно, рекомендую.