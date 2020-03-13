Добрый день. Давняя мечта установить дома кинотеатр, наконец сейчас настало время ее реализовать, есть большой дом и финансовые возможности. Хочу найти хороших специалистов. Если можно, посоветуйте, надежную компанию, чтобы сделали все под ключ, быстро и качественно.
Тоже недавно решили приобрести домашний кинотеатр, поэтому поиск хороших мастеров был очень актуальным. Долго рассматривали разные варианты в интернете, в итоге по совету приятеля обратились в компанию АудиоПик https://audiopik.ru , заказали установку 'под ключ' , приехали быстро,сделали проект, оперативно установили и подключили аппаратуру и акустику, скорректировали звук и изображение. Все работает отлично, к качеству претензий нет.