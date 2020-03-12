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    Чт., 12 марта 2020г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Переезд за границу
    • New! Велика Cегодня в 22:17 «Ответить»
      Давно мечтали с мужем выехать жить за границу. И вот так случилось, что у нас появились возможность и финансы на покупку жилья в Австрии. Теперь не можем определиться, на каком городе останвить свое внимание. Что подскажете?
      • New! Zakir Cегодня в 22:24 «Ответить»
        Лично я вообще этого не понимаю. Я патриот. Тем более, если остановились на Австрии, то разве сложно просмотреть в интернете информацию о городах этой страны.
        • New! Гелана Cегодня в 22:32 «Ответить»
          Ну где-то есть истинна в словах предыдущего комментатора. Но, в принципе, ситуации бывают разные, и если вы решили остановит свое внимание на этой стране, то может вам рассмотреть вариант покупки недвижимости в Вене? Мне кажется, это не самый плохой вариант для смены места жительства. Более подробно посмотрите здесь Возможно это именно то, что вам надо.
          • New! Февралий Cегодня в 22:38 «Ответить»
            Я бы сначала поехал в эту, страну и посмотрел, как там живут люди. И уже потом бы решал ехать туда жить или нет. А вот так, с горяча, никогда бы не поехал на пмж
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