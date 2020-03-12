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    Тема: Изготовление памятников в Минске
    • Сегодня! Baleriya Cегодня в 19:54 «Ответить»
      Заказать изготовление памятника в Минске можно недорого в компании «РитуалГранит». Сегодня это единственная студия гранита с сетью офисов по продаже памятников во всех крупнейших городах Беларуси. Посмотрите на сайте https://ritualgranit.by/ изготовление памятников производят по индивидуальному заказу из 15 видов гранита. Компания оказывает огромное количество сопутствующих услуг, бесплатный выезд для замеров памятника или ограды, поэтапную оплату или беспроцентную рассрочку до 12 месяцев. Памятник или ограды будут бесплатно храниться до момента установки. Консультанты на сайте или в офисах подскажут и помогут выбрать материал памятника, вид оградки и оформления надгробия.
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