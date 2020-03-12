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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где в Беларуси заказать таль электрическую 2т?
    • Сегодня! Baleriya Cегодня в 18:48 «Ответить»
      В продаже имеется таль ТЭ 200-511, ТЭ 200-521, ТЭ 200-531. Ознакомиться с техническими характеристиками можно на странице http://someks.by/te-tech/te-200-tech/. Таль электрическая 2т в республике Беларусь представлена на чертеже. На сайте описаны все технические характеристики, такие как грузоподъемность, высота подъема, кратность полиспаста, скорость подъема, электродвигатель подъема, скорость перемещения, электродвигатель перемещения, напряжение, частота, тип тока и т.д. Если информации о технических характеристиках недостаточно можно позвонить по телефону или задать вопрос прямо на сайте.
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