В продаже имеется таль ТЭ 200-511, ТЭ 200-521, ТЭ 200-531. Ознакомиться с техническими характеристиками можно на странице http://someks.by/te-tech/te-200-tech/. Таль электрическая 2т в республике Беларусь представлена на чертеже. На сайте описаны все технические характеристики, такие как грузоподъемность, высота подъема, кратность полиспаста, скорость подъема, электродвигатель подъема, скорость перемещения, электродвигатель перемещения, напряжение, частота, тип тока и т.д. Если информации о технических характеристиках недостаточно можно позвонить по телефону или задать вопрос прямо на сайте.