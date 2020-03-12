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    Чт., 12 марта 2020г.
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    Тема: аксессуары к телефону
    • New! heelins Cегодня в 17:55 «Ответить»
      Добрый день.Недавно столкнулась с проблемой, треснуло защитное стекло на телефоне, где можно купить недорого для модели Xiaomi?
      • New! дячкова Cегодня в 17:58 «Ответить»
        А я долго искала чтобы стекло было по краям того цвета, то и мой телефончик и нашла такое https://[url]www.aks.ua/catalog/zashitnu...mi-note-8[/URL]
        Теперь вот смотрю на смартфон и вот так сразу и не поймешь что там стекло, вроде так и должно быть. Так что можете посмотреть, думаю вам подойдет.
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