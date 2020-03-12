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    Тема: изготовление металлоконструкций под заказ
    • Сегодня! bella56 Cегодня в 15:52 «Ответить»
      изготовление металлоконструкций под заказ никогда не теряло актуальность. Особенно, в сфере создания машин, станков и других агрегатов высокой функциональности. Машиностроение не может отказаться от металла по ряду причин – в первую очередь, из-за отменных технических особенностей металлов и сплавов. Мы предлагаем: стеллажи, формы для отливки, специальное оборудование, продукцию для легкой, пищевой промышленности, тару различного назначения, желоба, фильтры, тара, контейнеры и многое другое.
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