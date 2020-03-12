Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 12 марта 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 149 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Дом на сваях
    • Сегодня! Tolyan Cегодня в 15:06 «Ответить»
      Хочу спросить совета - стоит ли ставить дом на сваи? Это надежно?
      • Сегодня! Алексей1986 Cегодня в 15:18 «Ответить»
        У меня дачный дом на винтовых сваях, не могу пожаловаться – все ок. Но тут еще зависит от самих свай, от качества производства. Я заказывал на московском заводе http://zavod-vintovyh-svaj.ru/ Они дают очень длительную гарантию и видимо не просто так, дом стоит надежно даже несмотря на близко залегающие грунтовые воды.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода