Увлекаюсь сериалами, независимо от жанра, лишь бы интересный фильм был, но больше по душе русские фильмы.Чаще всего приходится смотреть онлайн, поэтому хочу наконец найти для себя максимально удобный и качественный ресурс, чтобы всегда был в закладках. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой, где смотрите вы.
Около года назад совершенно случайно нашла этот сайт http://tryserial.su/russkie/ ,и осталась на нем. Никак не могла найти новую серию одного из фильмов, в результате нашла на Трайсериал. Здесь есть можно найти практически любой фильм или сериал. Очень удобный и простой в использовании,новые серии добавляются каждый день, подобрана большая база сериалов на любой вкус.