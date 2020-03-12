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    Чт., 12 марта 2020г.
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    Тема: Русские сериалы онлайн.
    • New! mariMARA Cегодня в 11:54 «Ответить»
      Увлекаюсь сериалами, независимо от жанра, лишь бы интересный фильм был, но больше по душе русские фильмы.Чаще всего приходится смотреть онлайн, поэтому хочу наконец найти для себя максимально удобный и качественный ресурс, чтобы всегда был в закладках. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой, где смотрите вы.
      • New! kalinANNA Cегодня в 12:05 «Ответить»
        Около года назад совершенно случайно нашла этот сайт http://tryserial.su/russkie/ ,и осталась на нем. Никак не могла найти новую серию одного из фильмов, в результате нашла на Трайсериал. Здесь есть можно найти практически любой фильм или сериал. Очень удобный и простой в использовании,новые серии добавляются каждый день, подобрана большая база сериалов на любой вкус.
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