Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 12 марта 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 167 посетителей
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Продвижение сайтов для малого бизнеса
    • New! Mary13 Cегодня в 11:46 «Ответить»
      Малый бизнес потому так и называется, что у него меньше возможностей
      для продажи своих услуг широкой аудитории. Необходимо грамотно
      проводить рекламную кампанию в интернете или просто двигать свой
      сайт на конкретный регион или страну. Самостоятельно это сделать я не
      смог, но нашел человека, который умеет сделать так, что происходит
      такое точечное, целевое продвижение сайтов. Для малого бизнеса очень
      важна такая настройка. https://proseosite.com/ В течение двух месяцев мне
      сделали такую настройку, локализовали показы в поисковых системах. И
      это помогло найти своего покупателя.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода