Малый бизнес потому так и называется, что у него меньше возможностей
для продажи своих услуг широкой аудитории. Необходимо грамотно
проводить рекламную кампанию в интернете или просто двигать свой
сайт на конкретный регион или страну. Самостоятельно это сделать я не
смог, но нашел человека, который умеет сделать так, что происходит
такое точечное, целевое продвижение сайтов. Для малого бизнеса очень
важна такая настройка. https://proseosite.com/ В течение двух месяцев мне
сделали такую настройку, локализовали показы в поисковых системах. И
это помогло найти своего покупателя.