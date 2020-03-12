В связи с переходом исключительно на профильное направление, изготавливаем стальные элементы, кладем пиролизные печи Ария, чисто из кирпича, предоставляем техдокументацию для самостоятельного изготовления.
Преимущество перед стальными пиролизными, шахтными, твердотопливными котлами во всех отношениях. Всегда факельное горение, так как пиролизные газы поджигаются раскаленным углем, даже если в дымогазах более 50% балластных газов. Мы являемся патентообладателями этой уникальной технологии. Никто кроме нас не имеет юридическое право изготавливать пиролизную печь Арию для потребителей (кроме, как самостоятельное изготовление печи потребителем для своих нужд), по нашей техдокументации.