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    Чт., 12 марта 2020г.
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    Тема: Проблемная кожа
    • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 09:09 «Ответить»
      У меня кожа очень чувствительная и поэтому для мытья я не могу использовать любое мыло. А вот какое лучше и где такое найти?
      • Сегодня! Ивановна Cегодня в 09:20 «Ответить»
        В мыле много щёлочи, от чего кожа сохнет. По-хорошему, такое мыло вообще не стоило бы использовать. Но народ у нас в массе своей не прихотлив и не избалован. В Вашем случае лучше всего пользоваться мылом приготовленным из натуральных компонентов. Купить его можно в этом интернет магазине натуральной косметики https://ecolavka36.ru/
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