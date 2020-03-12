Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 12 марта 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 117 посетителей
    Форум: Недвижимость
    Новая тема
    Тема: Жилье за границей
    • Гелана Вчера в 23:24 «Ответить»
      Давно мечтали с мужем выехать жить за границу. И вот так случилось, что у нас появились финансы на покупку жилья в другой стране. Теперь не можем определиться, где именно купить квартиру? Что подскажете?
      • Zakir Вчера в 23:28 «Ответить»
        Если вы давно планировали выехать, то почему не определились с тем, куда именно вы хотите переехать? Хотя я вообще этого не понимаю. Я патриот.
        • Велика Вчера в 23:34 «Ответить»
          Ну где-то есть истинна в словах предыдущего комментатора. Я тоже думаю, что изначально думают куда, хотят переехать, а потом уже планируют покупку жилья. Но, в принципе, ситуации бывают разные. Автор, может вам рассмотреть вариант покупки недвижимости в Вене? Мне кажется, это не самый плохой вариант для смены места жительства. Более подробно посмотрите здесь https://luxury-vienna.com/ru Возможно это именно то, что вам надо.
          • Февралий Вчера в 23:40 «Ответить»
            Я бы сначала поехал в другую страну и посмотрел, как там живут люди. И уже потом бы решал ехать туда жить или нет. А вот так, с горяча, никогда бы не поехал на пмж.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Отделка квартры2(2) Строительство и ремонтМуровлянинCегодня в 04:04Artur22 Cегодня в 04:19
          HETFLIX – фильмы и сериалы NETFLIX бесплатно1Развлечение и ОтдыхladcorCегодня в 01:37ladcor Cегодня в 01:37
          Поправить или создать репутацию1Работа, вакансии, фрилансstacy75Cегодня в 01:24stacy75 Cегодня в 01:24
          Болят колени23Медицина и Здоровьеconscience19.10.19 в 22:13Sergio345 Cегодня в 00:18
          Жилье за границей4НедвижимостьГеланаВчера в 23:24Февралий Вчера в 23:40
          Кредит на образование3Наука, образованиеlogist200807.09.09 в 13:26Велика Вчера в 23:33
          Мегаомметр1Производство, промышленностьbella56Вчера в 23:25bella56 Вчера в 23:25
          Идёт загрузка...


          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2020г.

          Форум Нижнего Новгорода