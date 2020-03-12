Давно мечтали с мужем выехать жить за границу. И вот так случилось, что у нас появились финансы на покупку жилья в другой стране. Теперь не можем определиться, где именно купить квартиру? Что подскажете?
Ну где-то есть истинна в словах предыдущего комментатора. Я тоже думаю, что изначально думают куда, хотят переехать, а потом уже планируют покупку жилья. Но, в принципе, ситуации бывают разные. Автор, может вам рассмотреть вариант покупки недвижимости в Вене? Мне кажется, это не самый плохой вариант для смены места жительства. Более подробно посмотрите здесь https://luxury-vienna.com/ru Возможно это именно то, что вам надо.