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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Напольное покрытие
    • iannasokol Вчера в 22:48 «Ответить»
      Подскажите сколько стоит ламинат? Или лучше линолеум, что посоветуете? Потому что я в этом ничего не понимаю.
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