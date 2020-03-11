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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Какой котёл выбрать в гараж
    • New! Bronislaw Cегодня в 20:14 «Ответить»
      Доброго вечера, какой котел взять для гаража? Я думал про котёл на отработке, например, obnit.ru/catalog/kotly, ну или газовый, тоже как пример, santerm-ural.ru/g16337089-gazovye-kotly-otopleniya. Как думаете какой лучше взять, чтобы деньги были потрачены не зря? За ответы спасибо
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