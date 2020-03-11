Муж увидел в интернете как батареи закрывают красивым резным экраном и решил попробовать сам сделать экран в детскую комнату. Сначала хотел сделать решетку сам, но прочитал много статей и посмотрел много видео, как они изготавливаются. Снял замеры, просчитал материал и его доставку, какой нужен инструмент, сколько времени потребуется на изготовление экрана. В результате подумал и решил, что лучше заказать готовый в интернет-магазине. Заполнил анкету вот тут https://ekranov.ru/contact и экран на батарею отопления помогли подобрать недорогой, который изготовили нужного размера и цвета. Устанавливал решетку, конечно, сам, но сказал, что обошлось ненамного дороже если бы делал всё сам. Смотрится красиво и эстетично.