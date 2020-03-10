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    Вт., 10 марта 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Кухня готовая или под заказ?
    • New! MARISER Cегодня в 21:59 «Ответить»
      Есть ли разница в качестве мебели, если покупать готовый вариант и делать кухню на заказ? Нужно в частный дом, места много есть, уместится любой вариант.
      • New! СЕМсер Cегодня в 22:08 «Ответить»
        Как вам сказать - и та, и та может быть как качественной, та и не очень. Смотря кто производитель готовой мебели и смотря какой мастер будет делать на заказ.
        • New! Велиника Cегодня в 22:14 «Ответить»
          Если место позволяет поставить любого размера мебель, то зачем её делать под заказ, если сейчас можно купить качественную готовую кухню. Просто нужно выбирать хорошего производителя. К примеру, это может быть итальянская кухня http://mebel-toros.ru/ Натуральное дерево всегда было в моде и ценилось за красоту и долговечность.
          • New! Светина Cегодня в 22:20 «Ответить»
            Если найдете хорошего мастера, то сделает очень качественно и по тому дизайну как вы захотите. Просто иногда такие кухни готовыми не продаются - к примеру, редко встретите зеленые, синие или комбинированных цветов кухни.
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