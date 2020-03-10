Если место позволяет поставить любого размера мебель, то зачем её делать под заказ, если сейчас можно купить качественную готовую кухню. Просто нужно выбирать хорошего производителя. К примеру, это может быть итальянская кухня http://mebel-toros.ru/ Натуральное дерево всегда было в моде и ценилось за красоту и долговечность.
Если найдете хорошего мастера, то сделает очень качественно и по тому дизайну как вы захотите. Просто иногда такие кухни готовыми не продаются - к примеру, редко встретите зеленые, синие или комбинированных цветов кухни.