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    Вт., 10 марта 2020г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: эмоциональный коучинг
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 11:09 «Ответить»
      Я часто приглашаю коучей для поддержания моего персонала в хорошем
      рабочем тонусе, формирования коллективной взаимовыручки, повышения
      потенциала в продажах, совершенствования логистики и управления на
      уровне среднего звена. Однако о том, что есть еще и эмоциональный коучинг
      узнала совсем недавно, когда возникли определенные чисто личные
      проблемы. https://www.malkova.com/emotsionalnyj-kouching-po-metodu-wing-
      wave/ Все мы люди со своими слабостями и недостатками. И эти слабости
      иногда мешают принять правильное решение, мешают вести бизнес и жить
      полной жизнью. Хороший коуч знает, как справиться с проблемами. Я
      знакома с Еленой Мальковой, которая не раз помогала мне. Я обратилась к
      ней и получил поддержку, которая позволила добиться оптимального
      результата в работе.
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