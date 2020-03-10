Я часто приглашаю коучей для поддержания моего персонала в хорошем
рабочем тонусе, формирования коллективной взаимовыручки, повышения
потенциала в продажах, совершенствования логистики и управления на
уровне среднего звена. Однако о том, что есть еще и эмоциональный коучинг
узнала совсем недавно, когда возникли определенные чисто личные
проблемы. https://www.malkova.com/emotsionalnyj-kouching-po-metodu-wing-
wave/ Все мы люди со своими слабостями и недостатками. И эти слабости
иногда мешают принять правильное решение, мешают вести бизнес и жить
полной жизнью. Хороший коуч знает, как справиться с проблемами. Я
знакома с Еленой Мальковой, которая не раз помогала мне. Я обратилась к
ней и получил поддержку, которая позволила добиться оптимального
результата в работе.