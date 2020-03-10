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    Вт., 10 марта 2020г.
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    Тема: Магия в метро
    • Сегодня! Виталий Иванов Cегодня в 01:06 «Ответить»
      Доброго. На днях посмотрел видеоролик одного тикток блогера, который на меня произвел впечатление менее, чем за 30 секунд. Хочу, чтобы вы посмотрели - https://www.tiktok.com/@maxzaharenkov/vi...434850715028741 Max Zaharenkov настоящий гений видеомонтажа, никак не могу понять, какими программами он пользуется. Ребята, что скажите? Интересно послушать ваше мнение.
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