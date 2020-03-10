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Тема: Магия в метро
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Доброго. На днях посмотрел видеоролик одного тикток блогера, который на меня произвел впечатление менее, чем за 30 секунд. Хочу, чтобы вы посмотрели -
https://www.tiktok.com/@maxzaharenkov/vi...434850715028741
Max Zaharenkov настоящий гений видеомонтажа, никак не могу понять, какими программами он пользуется. Ребята, что скажите? Интересно послушать ваше мнение.
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