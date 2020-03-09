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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Роутер
    • Сегодня! Неуступчивый Cегодня в 19:09 «Ответить»
      Нам в офис нужен новый роутер. Дело в том что рабочих мест стало большие потому роутер нужен более мощный. Какой роутер можете посоветовать купить?
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