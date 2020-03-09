Если вам надо подключить роутере до 32 рабочих мест, то вам стоят обратить внимание на Huawei b525 23a https://[url]www.domica.ru/wi-fi-routery/huawei-b525[/URL] . У этого роутера еще есть большой плюс в том что в него можно поставить любую сим карту. А это поможет вам в случае если основной интернет вдруг отрубится. Да и цена мне кажется у него более чем хорошая.
Если вам надо подключить роутере до 32 рабочих мест, то вам стоят обратить внимание на Huawei b525 23a [url]https:// www.domica.ru/wi-fi-routery/huawei-b525[/URL] . У этого роутера еще есть большой плюс в том, что в него можно поставить любую сим карту. А это поможет вам, в случае если основной интернет вдруг отрубится. Да и цена мне кажется у него более чем хорошая.
Если вам надо подключить роутере до 32 рабочих мест, то вам стоят обратить внимание на Huawei b525 23a https://[url]www.domica.ru/wi-fi-routery/huawei-b525[/url] . У этого роутера еще есть большой плюс в том, что в него можно поставить любую сим карту. А это поможет вам, в случае если основной интернет вдруг отрубится. Да и цена мне кажется у него более чем хорошая.