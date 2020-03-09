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    Пн., 9 марта 2020г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Роутер
    • Сегодня! Неуступчивый Cегодня в 18:15 «Ответить»
      Нам в офис нужен новый роутер. Дело в том что рабочих мест стало большие потому роутер нужен более мощный. Какой роутер можете посоветовать купить?
      • Сегодня! Горуразен Cегодня в 19:07 «Ответить»
        Если вам надо подключить роутере до 32 рабочих мест, то вам стоят обратить внимание на Huawei b525 23a https://[url]www.domica.ru/wi-fi-routery/huawei-b525[/URL] . У этого роутера еще есть большой плюс в том что в него можно поставить любую сим карту. А это поможет вам в случае если основной интернет вдруг отрубится. Да и цена мне кажется у него более чем хорошая.
        • Сегодня! Горуразен Cегодня в 19:08 «Ответить»
          https://yandex.ru/
          • Сегодня! Горуразен Cегодня в 19:09 «Ответить»
            Если вам надо подключить роутере до 32 рабочих мест, то вам стоят обратить внимание на Huawei b525 23a [url]https:// www.domica.ru/wi-fi-routery/huawei-b525[/URL] . У этого роутера еще есть большой плюс в том, что в него можно поставить любую сим карту. А это поможет вам, в случае если основной интернет вдруг отрубится. Да и цена мне кажется у него более чем хорошая.
            • Сегодня! Горуразен Cегодня в 19:10 «Ответить»
              Если вам надо подключить роутере до 32 рабочих мест, то вам стоят обратить внимание на Huawei b525 23a https://[url]www.domica.ru/wi-fi-routery/huawei-b525[/url] . У этого роутера еще есть большой плюс в том, что в него можно поставить любую сим карту. А это поможет вам, в случае если основной интернет вдруг отрубится. Да и цена мне кажется у него более чем хорошая.
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