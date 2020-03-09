Абитуриенты со всех городов России и других стран прилагают немало усилий, чтобы поступить в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ). Для того, чтобы набрать на вступительных экзаменах высший бал, в университете действуют подготовительные курсы для различных факультетов. Чтобы поступить и получить будущую специальность абитуриент может выбрать на сайте https://mgu-fakultety.ru факультет или кафедру МГУ. Посмотрите на сайте информацию о каждом факультете, узнайте, когда он был основан и кто сейчас декан. После того как выбрали факультет переходите к выбору кафедры в данном факультете и посмотрите проходной бал, который установлен по каждому факультету.